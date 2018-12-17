В Донецкой области суд приговорил боевика "ЛНР" к 10 годам тюрьмы

Мужчина непосредственно участвовал в боевых столкновениях с военнослужащими Вооруженных сил Украины в районе Светлодарской дуги.

В Донецкой области суд приговорил боевика "ЛНР" к 10 годам за решеткой.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, Арбитражный суд Донецкой области признал виновным 35-летнего жителя г. Енакиево, который совершил уголовные преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.

Правоохранители доказали, что с октября 2016 года по май 2018 года мужчина проходил службу в незаконном вооруженном формировании террористической организации «ЛНР» - 3-м мотострелковом батальоне 7-й отдельной мотострелковой бригады так называемой «Народной милиции» 2-го армейского корпуса «ЛНР» в г. Дебальцево, в должности оператора ПТУР и нес боевое дежурство в районе Светлодарской дуги.

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"Будучи обеспеченным военной формой со знаками различия «ЛНР», бронежилетом российского производства, шлемом и автоматом Калашникова, злоумышленник непосредственно принимал участие в боевых столкновениях с военнослужащими Вооруженных сил Украины, пока его преступную деятельность не пресекли в ходе контртеррористических мероприятий на линии разграничения, возле пгт Луганское Бахмутского района, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими", - говорится в сообщении.

Суд назначил дважды судимому боевику наказание в виде 10 лет заключения с конфискацией имущества.