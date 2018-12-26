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В областях, где было введено военное положение, зафиксировано уменьшение количества преступлений - МВД

20:28, 26 декабря 2018
Общество
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После введения военного положения снизилось количество преступлений в приграничных областях / фото УНИАН

Об этом сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на информацию первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

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По его словам, в 10 областях, где было введено военное положение «зафиксировано уменьшение количества уголовных правонарушений (-20%), в том числе тяжких и особо тяжких (-23%), в том числе тяжких телесных повреждений (- 37%), разбоев (-29%), грабежей (27%), краж (-23%), незаконных завладений транспортными средствами (-47%), нарушений правил безопасности дорожного движения (-49%). Выявлено больше фактов незаконного обращения с оружием (+26%) и сбыта наркотических средств (+35%)».

Также сообщается, что активизированы оперативные меры для противодействия трансграничной преступности и предупреждения инцидентов, провокаций и проникновения в Украину ДРГ.

В сообщении отмечается, что в 10 областях Украины приостановлено действие правового режима военного положения, однако все органы системы МВД продолжают нести службу в усиленном варианте.

Военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей, длилось 30 суток - с 14.00 26 ноября в 14.00 26 декабря.

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Новость в сюжете: Введение военного положения в Украине
Теги: #МВД#преступления#военное положение