В Киеве из-за аварии на теплосетях более полусотни домов остались без отопления

Устранить последствия аварии и возобновить подачу тепла и горячей воды планируется к завтрашнему утру.

В Подольском районе Киева произошло аварийное повреждение магистральной теплосети, из-за чего без теплоснабжения осталось 61 здание.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевтеплоэнерго».

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Как отмечается, без отопления и горячей воды - дома на улицах: Константиновская, 61, 51, 57, 59/5, 55, 53; Юрковская, 2-6/32, 8-12, 12/59; Еленовская, 8; Кирилловская, 26/2, 30/5, 34-38; Оболонская, 4, 5, 6, 7, 9; Светлицкого, 30/20, 30/20а, 30/20б, 28, 28а, 24, 24а, 28б, 19, 21, 31/7, 29/18, 27, 25, 23, 23а, 13, 30а; Червонопільська, 19, 17/23, 15, 21, 13/16, 14/14, 16, 20/15; Межевая, 12а, 20, 22, 23, 24, 22а, 26, 18; ул. Свободы, 8/28, 10, 14, 16.

«На месте повреждения уже работают аварийно-восстановительные бригады. Работы продлятся до 6:00, 27 декабря. После завершения ремонтных работ горячая вода и отопление будут поданы в дома киевлян», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, нацкомиссия одобрила повышение тарифа на тепло для киевлян на четверть с 1 января.