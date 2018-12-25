Luxury-отель Ярославского  Kharkiv Palace 5* готовит самую яркую новогоднюю вечеринку города

Новый год в атмосфере светской роскоши: luxury-отель Ярославского Kharkiv Palace 5* приглашает на самую яркую новогоднюю вечеринку.

Luxury-отель Kharkiv Palace 5*, принадлежащий известному бизнесмену Александру Ярославскому, анонсировал самую яркую новогоднюю вечеринку города с шоу-программой «В поисках Золотого Трюфеля».

31 декабря 2018 года в атмосфере роскошного бального зала гостей встречают и развлекают звездный ведущий Андрей Доманский, известная киевская кавер-группа — жемчужина программ самых крутых вечеринок — Elton Clapton, женский состав Art.L show и Viva Dance, а также знаменитый Цыганский театр Владимира Карафетова.

Дед Мороз со Снегурочкой с 22.00 будут ждать первых счастливчиков на welcome drink в холле первого этажа, где будет оборудована специальная фото-зона с живыми символом наступающего года — веселыми мини-свинками.

Гостей ждут незабываемые представления аниматоров фрик-шоу, живой саксофон и музыка от DJ, а также огромная горка шампанского, банкетное меню, Prosecco – безлимит, и трюфельный бар — подарок от шеф-повара.

Чтобы взрослые могли сполна насладиться праздником, в программе новогодней ночи — развлечения для детей: сказочная программа в отдельном зале «Школа Гарри Поттера», где волшебников от 5 до 12 лет ждут аниматоры с увлекательными конкурсами от Гарри и Гермионы, уроками магии и волшебной хореографией.

Как известно, Kharkiv Palace 5* является визитной карточкой первой столицы Украины. Отель был построен по инициативе и за счет инвестиционных вложений Александра Ярославского в рамках подготовки Харькова к Чемпионату Европы по футболу 2012 года (Евро-2012), и стал тогда первой гостиницей класса люкс в Харькове. Общая сумма инвестиций Ярославского в проект составила 126 млн долларов. На сегодня Kharkiv Palace 5* является одной из самых фешенебельных гостиниц Украины и Восточной Европы.

Лучшие мировые стандарты обслуживания, изысканный стиль и высокий технический уровень позволили отелю в кратчайшие сроки завоевать доверие самых взыскательных клиентов, среди которых политики мирового уровня, звезды кино, музыки и спорта. Кроме того, как уже заметили харьковчане, в этом году отель поражает изысканной иллюминацией. А красоту внутреннего убранства помогает оценить специальный новогодне-рождественский промо-ролик Kharkiv Palace 5*