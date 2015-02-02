Солдаты-срочники РФ отказываются ехать воевать в Украину – СМИ

Рост жалоб был зафиксирован в конце декабря - начале января. В общей сложности "Солдатские матери Санкт-Петербурга" получили более 20 обращений из Нижегородской, Ленинградской, Мурманской и Курской областей только за последний месяц. Об этом сообщает Коммерсантъ.

По словам солдат, такие требования объясняются тем, что военнослужащих необходимо направить на учения в Ростовскую область, а срочников надолго отправлять куда-то нельзя.

Представитель Солдатских матерей Александр Передрука сообщил, что организация обратилась в прокуратуру и Министерство обороны.

"Ранее мы уже обратились в прокуратуру и Минобороны, ответы от них пока не получены",— добавил Александр Передрук.

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В тоже время в Министерстве обороны утверждают, что никаких запросов от правозащитников не получали. При этом в Генштабе РФ уточнили, что переброска армейских сил и средств ведется в соответствии с планами боевой подготовки войск.