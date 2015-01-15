В Крыму и под Ростовом-на-Дону подготовили более 3 тысяч боевиков для переброски на Донбасс - ИС

07:47, 15 января 2015
Политика
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Заканчивается очередной цикл подготовки боевиков для действий на Донбассе в специализированных учебных центрах в Перевальном (оккупированный Крым) и под Ростовом-на-Дону (РФ). 

российские военные

Об этом сообщает Информационное сопротивление.

Допис by Dmitry Tymchuk.

Сообщается, что общая численность подготовленных боевиков превышает 3 000 человек.

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"Данные силы террористов вольются в состав создаваемых централизованных вооружённых формирований так называемой «Новороссии»", - говорится в сообщении.

Также через Луганск в состав группировки российско-террористических войск, сосредоточенной в районе Счастье – Станица Луганская, продолжает прибывать пополнение. Всего на протяжении 3-х дней зафиксирована переброска 15 единиц бронетехники и до 1-го усиленного мотострелкового батальона.

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