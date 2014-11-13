Солдатские матери: в Украине сейчас находится около 4 тысяч российских военных

Так оценивает объемы российской "помощи" боевикам ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова, заявила она в интервью российской Новой газете.

"Я считаю, что сейчас в Украине около 4 тысяч российских военных. Нелегально, незаконно. Но военнослужащие-то не знают, что незаконно. А родственники вообще ничего не знают", - говорит она.

По словам Мельниковой, родственники солдат начали беспокоиться об их пропаже только когда "первых погибших в начале августа повезли".

Читайте такжеДвое солдат РФ случайно попали на украинский блокпост, перепутав его с блокпостом боевиков"Перед тем как военнослужащих отправляли в Украину, они родственникам сказали: «Мы там в полях, электричества нету, мобильный телефон зарядить нельзя, я звонить не буду, не беспокойся». Начали беспокоиться, когда первых погибших в начале августа повезли, а от их ребят не было звонков. Вот тогда мне девять семей позвонили: там погибшие, и мы думаем, что сын там, муж там. Как узнать? Мы их всех девятерых нашли. Из них трое сказали, что "нас вернули с Украины", - говорит правозащитница.

Также она заявила, что не знает, сколько реально погибло российских солдат в необъявленной войне с Украиной.

"Информации нет никакой ни у кого, кроме, может быть, Минобороны, и то я сомневаюсь, что у них точные цифры", - считает Мельникова.

По ее данным, "большие потери" у российской армии были в начале и конце августа.