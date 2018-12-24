В Харькове появился новый огромный градусник с часами (фото)

Харьковчане уже оценили новое украшение города

У градусника в центре Харькова появился конкурент. В торце многоэтажки по улице Грицевца, 44 возвели огромный мурал с настоящим градусником. Возле шкалы с минусовой температурой изобразили пингвинов и лед, а рядом с плюсовой — слона и саванну.

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Как сообщили участники Facebook-сообщества Харьков LIVE, сам градусник красуется посередине граффити. Он показывает температуру от -35 до +45°С. В вечернее время столбик светится.

Над арт-объектом установили электронные часы.

Авторами мурала являются участники арт-группы Soul и работы по оформлению мурала все еще продолжаются.

Стоит отметить, что харьковчане уже оценили новое украшение города и признали, что ночью градусник выглядит "просто потрясающе".