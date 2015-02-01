У посольства РФ в Киеве установили кресты с именами погибших в Мариуполе (фото)
13:43, 01 февраля 2015Общество
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Возле здания посольства Российской Федерации в Киеве группа активистов установила памятные кресты с именами погибших во время обстрела Мариуполя 24 января.
У посольства РФ появились кресты \ Громадське TV.
Как передает Громадське TV, напротив здания установлены 30 деревянных крестов, на которых прикреплены таблички с именами погибших жителей Мариуполя. Также на каждой табличке написано: «Убит российскими оккупантами».
Громадське TV.
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