У посольства РФ в Киеве установили кресты с именами погибших в Мариуполе (фото)

Возле здания посольства Российской Федерации в Киеве группа активистов установила памятные кресты с именами погибших во время обстрела Мариуполя 24 января.

Как передает Громадське TV, напротив здания установлены 30 деревянных крестов, на которых прикреплены таблички с именами погибших жителей Мариуполя. Также на каждой табличке написано: «Убит российскими оккупантами».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter