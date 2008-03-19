В Донецкой области собака бойцовской породы загрызла хозяйку

В Донецкой области собака бойцовской породы загрызла 71-летнюю хозяйку.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного облуправления внутренних дел, в дежурную часть милиции Краматорска поступило сообщение от диспетчера "скорой помощи" об обнаружении бригадой медиков в одном из дворов пригородного поселка Малотарановка трупа женщины, которую искусала крупная собака.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа с участием представителей ветеринарной службы обнаружила на подворье тело 71-летней хозяйки дома. На руках пострадавшей судебно-медицинский эксперт обнаружил многочисленные следы укусов с сильными повреждениями мышечных тканей и сосудов. Одна из конечностей практически была отделена от тела.

Следствием установлено, что собака, освободившись от привязи, неожиданно напала на хозяйку. Прибежавшая на крик соседка увидела, что пострадавшая неподвижно лежит на земле, а собака кусает руки женщины. После этого собака набросилась на соседку и нанесла ей несколько укусов. Прогнать собаку с подворья с помощью вил смог только 75-летний мужчина, проживающий неподалеку.

Попытки правоохранителей и ветеринаров поймать собаку для выяснения причины поведения животного и ее здоровья не привели к успеху. Однако после убытия следственно-оперативной группы животное возвратилось домой, и было заперто в подвале сыновьями пострадавшей.

Исследовав тело умершей, судебно-медицинские эксперты установили, что причиной смерти женщины стал болевой шок и острая кровопотеря. Сотрудниками милиции проводится доследственная проверка обстоятельств гибели пострадавшей.