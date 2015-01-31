На Харьковщине караулы охраняют 38 стратегических мостов - Балута

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время съезда общественных формирований самообороны городов и поселков Украины сказал председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута.

По его словам, в целом в Харьковской области есть более 300 мостов, из них основные – 124 моста.

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«На сегодняшний момент в караульном порядке охраняем 38, и этот процент увеличивается. На прошлой неделе это было 26 мостов», - сказал Балута.

Он заметил, что в области сегодня охраняются наиболее важные мостовые переправы, диверсии на которых могут полностью остановить движение транспорта более чем на 20 минут.

Балута подчеркнул, что для охраны абсолютно всех мостов по области не хватает личного состава.

«Есть определенные сложности, чтобы охранять полностью караульной службой данное количество мостов. Нужно для организации караульной службы минимум 6 человек - сказал губернатор. – У нас не хватает личного состава для организации этой работы в полном объеме».

Он также отметил, что Южная железная дорога втрое увеличила частоту проезда электродрезин, чтобы уменьшить возможность закладывания взрывчатки под рельсы.