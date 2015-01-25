Харьков усиливает меры безопасности, железная дорога и мосты взяты под охрану



Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Игоря Балуту.

По его словам, силами подразделений МВД и охранных структур Южной железной дороги взяты под охрану железнодорожные станции и пути, узловые развязки и мосты, в местах массового скопления населения, супермаркетах, рынках и культурно-развлекательных центрах решено установить дополнительные средства видеонаблюдения. В Харькове и районных центрах области проводятся мероприятия по усиленному патрулированию и охране общественного порядка. Балута заверил, что ситуация в регионе стабильная.

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Кроме этого, по данным руководителя ОГА, продолжается работа с волонтерскими и благотворительными организациями по сбору и отправке гуманитарного груза до города Дебальцево Донецкой области.

В пресс-службе ОГА отметили, что во время совещания оперативного штаба, которое состоялось в воскресенье, было принято решение провести выездное заседание в Волчанске с приглашением руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, деловых кругов по вопросам повышения обороноспособности области.