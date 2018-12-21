Украинские моряки в плену РФ: суд оккупантов отклонил апелляционные жалобы 9 пленников

Всем морякам оккупанты инкриминируют незаконное пересечение российской границы.

Так называемый суд Крыма отклонил апелляционные жалобы 9 из 24 украинских моряков, задержанных российскими пограничниками 25 ноября. Им лишь сократили на 1 день срок пребывания под стражей.

Об этом на своей Facebook-странице написал российский журналист Антон Наумлюк.

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"Суд первой инстанции арестовал всех военнослужащих до 25 января 2019 года, а Верховный суд Крыма лишь исправил техническую ошибку, сократив время под стражей на один день. В остальном, решение о мере пресечения оставили в силе", – сообщил он.

Также Наумлюк подчеркнул, что всем морякам оккупанты инкриминируют незаконное пересечение российской границы. За это украинских военных в РФ могут приговорить к 6 годам лишения свободы.

Кроме этого, российский журналист отметил, когда проходило рассмотрение апелляций:

19 декабря

Владимир Варимез (судья Алла Овчинникова)

Андрей Оприск (Алла Овчинникова)

Сергей Цибизов (Андрей Палий)

Юрий Будз (Андрей Палий)

20 декабря

Михаил Власюк (Галина Редько)

Богдан Головаш (Сергей Рубанов)

Сергей Попов (Галина Редько)

21 декабря

Беспальченко Виктор (Андрей Палий)

Роман Мокряк (Сергей Рубанов)

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу», а также катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».