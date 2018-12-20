Суд в аннексированном Крыму отказался предоставить пленному моряку переводчика - адвокат

Владимир Варимез — радиотелеграфист буксира «Яны-Капу».

Так называемый Верховный суд Крыма, который 19 декабря пересматривал апелляционную жалобу на решение относительно меры пресечения плененному Россией украинскому моряку Владимиру Варимезу, отказал ему предоставить переводчика во время заседания.

«Моему подзащитному отказались предоставить переводчика, а доводы сторон о том, что Владимир является военнопленным — проигнорированы», — написал адвокат моряка Анри Цискаришвили.

Варимез вместе с адвокатом принимали участие в заседании через видеоконференцию — из московского СИЗО «Лефортово».

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Варимеза, как и еще трех моряков, оставили под стражей и уменьшили срок содержания под стражей на один день — до 24 января 2018 года.

«Решение суда его не сломало, Владимир хорошо держится, не проявляет ни страха, ни отчаяния», — написал адвокат.

Он добавил, что в ближайшее время еще раз посетит моряка.

Владимир Варимез — радиотелеграфист буксира «Яны-Капу».

Напомним, 25 ноября при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинских кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, их перевезли в московских следственных изоляторов «Лефортово» и «Матросская тишина».

26 ноября Верховная Рада поддержала введение военного положения в 10 областях Украины в связи с агрессией России в Азовском море.

30 ноября Украина ограничила въезд россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Этот запрет будет действовать на время военного положения, до 26 декабря.

2 декабря в Петербурге состоялись акции в поддержку украинских моряков, захваченных РФ.