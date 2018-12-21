Уже 19 захваченных Россией украинских моряков назвали себя военнопленными

Адковаты до конца года планируют скоординировать позиции со всеми захваченными Россией в плен украинскими моряками.

Уже 19 захваченных Россией возле Керченского пролива украинских моряков назвали себя военнопленными.

Об этом в эфире «112-Украина» сообщил российский адвокат Сергей Бадамшин.

«Уже 19 пленных украинских моряков соответственно признали себя военнопленными и потребовали соответствующего обращения российских властей в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными», - заявил он.

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Также адвокат сказал, что в настоящее время рассматривается несколько апеляционных жалоб в так называемом «Верховном суде» окуппированного Крыма на меры пресечения, избранные так называемым Керченским «городским районным судом».

При этом адвокат не рассчитывает на независимость и гуманность судебных решений в окуппированном Крыму.

Бадамшин отметил, что до конца года адвокаты должны попасть к каждому украинскому моряку и обсудить позицию и выяснить их самочувствие.

«Все военнопленные в один голос говорят, что они военнопленные, это раз. Во-вторых, они все скромны, т.е. буквально адвокатам приходиться чуть ли не клещами вытаскивать информацию о том, что нужно передать», - добавил защитник.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу», а также катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».