В оккупированном Крыму развернули украинский флаг в поддержку захваченных Россией моряков (видео)

Волонтер взобрался на гору на Ласпинском перевале в Крымских горах, развернул флаг Украины и прочитал патриотическое стихотворение .

На горе в районе Ласпинского перевала в Крыму волонтеры группы InformNapalm развернули флаг Украины в поддержку захваченных у берегов Крыма украинских военных моряков.

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Об этом сообщают "Крым. Реалии" со ссылкой на агентство QHA media. Видео также размещено на официальной странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Фейсбук.

«Один из волонтеров группы InformNapalm взобрался на гору на Ласпинском перевале в Крымских горах, развернул флаг Украины и прочитал патриотическое стихотворение современного севастопольского автора, написанное по мотивам «Заповіта» Тараса Шевченко», – говорится в сообщении QHA.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».