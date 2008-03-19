14-летний подросток, бросившийся под поезд метро в Киеве, погиб

Cегодня в Киевском метрополитене под колесами поезда погиб подросток.

Об этом сообщает официальный сайт КП “Киевский метрополитен”.

Как указывается в сообщении, подросток бросился под поезд метро с целью самоубийства.

“Сегодня в 8.34 на станции метро „Святошин” Святошинско-Броварской линии под прибывающий поезд с целью самоубийства бросился пассажир, 1994 года рождения”, - отмечается в информации метрополитена.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось, подросток был смертельно травмирован.

В 8.42 движение поездов на Святошинско-Броварской линии было организовано на участке станций „Лесная” - „Шулявская”.

В 8.46 движение поездов на указанной линии было возобновлено.