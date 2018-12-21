"Убили за то, что забыл карточку": подробности инцидента в супермаркете Харькова

По словам матери погибшего, он никогда не состоял в сомнительных компаниях и не был замечен в каком-то криминале.

В супермаркете на улице Шевченко в Харькове 5 декабря сотрудник правоохранительных органов застрелил 24-летнего мужчину, который якобы отказался рассчитаться на кассе за продукты питания. Близкие погибшего уверены, что конфликт спровоцировал полицейский.

Об этом сообщает газета «Факты».

«Никиту убили выстрелом в упор. На видеозаписи видно, что сын убегал, а не нападал. Зачем охранник в него стрелял?» - задается вопросом матерь погибшего Никиты Светлана Комар.

По ее словам, последние три месяца сын жил и работал в Стокгольме, а домой приехал, чтобы подать документы на рабочую визу.

«Никита был серьезным и целеустремленным молодым человеком. Закончил торгово-экономический университет, поехал работать в Швецию. В Стокгольме арендовал квартиру. Сын никогда не состоял в сомнительных компаниях и уж тем более не был замечен ни в каком криминале», - рассказала мать.

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Правоохранители сообщили родителям погибшего, что сын в торговом зале супермаркета взял кефир, сыр, батон и рыбу, после чего надкусил хлеб и выпил кефир, а расплачиваться якобы не захотел.

«Если человек не намерен платить, зачем ему идти на кассу с этим товаром? Тот, кто хочет что-то украсть, скорее вынесет товар в карманах. А Никита пришел на кассу. Позже, разбирая вещи сына, я дома нашла его банковскую карточку, которую он всегда носил с собой. А в тот раз не взял. Скорее всего, он понял, что забыл карточку, уже на кассе», - добавила Светлана Комар.

Свидетели инцидента, по словам женщины, также утверждают, что провоцировать конфликт начали охранники.

«Сотрудники полиции, сообщившие мне о смерти сына, сказали, что Никиту ранили в ногу и он умер от потери крови. Но результаты вскрытия показали совсем другое. Это было ранение брюшной полости. А на ногах не было ни царапинки», - подчеркнула она.

Свою версию инцидента дал директор супермаркета Владимир Лысенко.

«Кассир пригласила сотрудника охраны. Когда он подошел и увидел, что молодой человек ведет себя слегка агрессивно, то предложил ему пройти в подсобное помещение для урегулирования данной ситуации… Этот парень выбежал и начал убегать в сторону парковки. С ножом… скорее всего. На что сотрудник отреагировал выстрелом», - сказал Лысенко.

В то же время журналистам не удалось получить комментарий у полиции охраны относительно наличия ножа у Никиты - она сослалась на тайну следствия. В ведомстве также заявили, что человек, на которого Никита якобы набросился с ножом, сейчас находится в больнице. Какие у него травмы, сообщить отказались.

Как сообщал УНИАН, после случившегося в харьковском супермаркете пострадавшие были доставлены в больницу - ночью 24-летний мужчина скончался, состояние здоровья 25-летнего сотрудника полиции было стабильное. Сведения о событии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений, продолжается проверка.