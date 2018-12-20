Эксперты установили скорость, с которой "летел" Lexus Зайцевой перед кровавым ДТП - адвокат Дронова

Экспертизу проводили по материалам уголовного производства три эксперта.

Адвокат обвиняемого в совершении смертельного ДТП в Харькове Геннадия Дронова Сергей Перепелица озвучил результаты новой экспертизы.

Ее провели в Днепре по заявлению Перепелицы. Согласно ее выводам, как утверждает адвокат Дронова, Елена Зайцева двигалась со скоростью 106 км/час. Об этом сообщает "Громадське".

Защита Зайцевой во время судебного заседания ходатайствовал против приобщении результатов к материалам дела. Суд объявил перерыв до 8-го января.

Ранее сообщалось, что эксперты не смогли установить скорость Lexus перед жутким ДТП в центре Харькова, в результате которого погибли шесть человек.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.