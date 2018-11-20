Жуткое ДТП в Харькове: эксперты объяснили, почему они не выяснили скорость Lexus Зайцевой

Специалисты дали объяснения по скорости машины Зайцевой и границ перекрестка во время кровавого ДТП в Харькове.

В Киевском районном суде Харькова 20 ноября на очередном заседании по делу о резонансном ДТП, в котором погибли шесть человек, заслушали показания экспертов.

Состоялся повторный допрос специалистов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса, проводивших автотехническую экспертизу, передает "Сегодня".

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Эксперты объяснили, почему они не выяснили скорость Lexus, за рулем которого находилась Елена Зайцева.

"Определить скорость автомобиля Lexus не представляется возможным", – говорится в их показаниях.

Также эксперты добавили что, независимо от скорости машины Зайцевой, действия Дронова не соответствовали правилам дорожного движения. Кроме того, отличия в линиях границы перекрестка на фото и графике эксперты объяснили ракурсом съемки, а также тем, что линия видна под углом в 90 градусов.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.