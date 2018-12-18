Россия до 2 января должна предоставить ЕСПЧ медицинские документы о состоянии украинца Гриба – юрист

Суд затребовал у РФ предоставить медицинские документы о состоянии здоровья заявителя, относительно лечения, которое было назначено ему во время содержания под стражей.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от Москвы предоставления медицинских документов относительно актуального состояния здоровья гражданина Украины Павла Гриба, который находится под судом в России.

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Об этом сообщила правозащитница, юрист Евгения Закревская. «ЕСПЧ сегодня отреагировал на наше ходатайство по правилу 39 Конвенции о принятии срочных мер по обеспечению необходимой медицинской помощи Павлу Грибу. Суд затребовал у РФ предоставить медицинские документы о состоянии здоровья заявителя, относительно лечения, которое было назначено ему во время содержания под стражей. Срок – до 2.01.2019 года», – говорится в сообщении.

В российском Ростове-на-Дону 12 декабря Северо-Кавказский окружной военный суд отложил рассмотрение дела обвиняемого в подготовке теракта украинского политзаключенного Павла Гриба из-за резкого ухудшения его здоровья. «У Павла сильная боль в животе, рвота, повышенная температура тела», – писал в тот день отец заключенного Игорь Гриб. По его словам, врачи «скорой» помощи оказать не смогли. Судебное заседание перенесли на 21 декабря.

Как сообщал УНИАН, Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, позже его нашли в СИЗО в российском Краснодаре.

По словам родственников, у Павла Гриба портальная гипертензия – синдром повышенного давления в системе воротной вены, который сопровождается увеличением селезенки, варикозным расширением вен пищевода и желудка, асцитом, печеночной недостаточностью.