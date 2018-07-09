В российском СИЗО украинца Гриба бьют сотрудники и заключенные - адвокат

Грибу достается и от сотрудников СИЗО, и от сокамерников. Это тюремные разборки, также у него отняли часть вещей и еду.

Удерживаемого в СИЗО в Ростове-на-Дону политзаключенного Павла Гриба бьют из-за его украинского гражданства.

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Об этом сообщила его адвокат Марина Дубровина, передает Гордон. "На сегодня запланировано судебное заседание – будут предварительные слушания. Возможно, суд определит график заседаний для рассмотрения дела по существу. Я видела Павла. Он очень измотан. В Ростове жара, воздуха в камере, где он сидит еще с одним человеком, не хватает. У Павла постоянно болит голова. Не могу подтвердить информацию, что его сильно избили. Когда я пришла к Грибу в СИЗО, на нем не было ни одной ссадины, синяка или царапины. То есть я ничего такого не увидела. Если бы его, к примеру, били ногами, то визуально этого невозможно было бы не заметить. Думаю, его несколько раз ударили. Там же есть подтекст: мол, ты – гражданин Украины, хотел взорвать российскую школу с нашими детьми. И, соответственно, Грибу достается и от сотрудников СИЗО, и от сокамерников. По сути, это типичные тюремные разборки – у него отняли часть вещей и еду", – сказала адвокат.

Она подчеркнула, что в 2018 году Гриб не получал никаких медикаментов.

"Медицинская помощь такая: приходит врач, смотрит, говорит: "Ай, все нормально". Даже если Павел жалуется на самочувствие, они записывают, что жалоб нет. В лучшем случае давали одну таблеточку. А с января он никаких медикаментов вообще не принимал. Конечно, динамика у него сейчас отрицательная. Диету соблюдать в условиях СИЗО он, разумеется, тоже не может. Сейчас Гриб опасается этапирования, предполагает, что везде его будут бить и поэтому вряд ли он вообще куда-то доедет. Подробности – кто бил, куда, когда – он мне рассказывать не хочет", – отметила Дубровина.

Как сообщал УНИАН, 3 июля отец Павла Гриба Игорь рассказал, что его сын был избит другими заключенными, которые узнали, по какой статье он обвиняется. У него также забрали переданные консулами продукты и вещи.