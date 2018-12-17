"Верховный суд" Крыма рассмотрит первые апелляции на арест захваченных украинских моряков - СМИ

Речь идет об апелляциях на арест Владимира Варимеза, Виктора Беспальченко, Сергея Цыбизова и Юрия Будзыло.

Так называемый Верховный суд оккупированного Россией Крыма 19 декабря рассмотрит первые десять апелляционных жалоб защиты на арест военнопленных украинских моряков.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "суда", там зарегистрировали первые пять апелляционных жалоб от стороны защиты моряков.

В "суде" добавили, что речь идет об апелляциях на арест Владимира Варимеза, Виктора Беспальченко, Сергея Цыбизова и Юрия Будзыло. Рассмотрение жалоб назначено на 19 декабря на 10.00.

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Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

17 декабря стало известно, что в ответ на обращение украинских консулов в России моряков согласились защищать 82 адвоката, после этого их кандидатуры были проверены Службой безопасности Украины на предмет возможного сотрудничества с Федеральной службой безопасности РФ против Украины и были отобраны 34 защитника, старшим группы адвокатов был назначен московский адвокат Николай Полозов.