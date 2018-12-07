Денисова опровергла информацию об ампутации у одного из пленных украинских моряков

Украинский консул посетил уже семерых военнопленных.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, связалась с украинским консулом в Москве и узнала, как чувствуют себя пленные моряки.

На своей странице в Facebook она сообщила, что сегодня консул посетил четырех моряков (Дениса Гриценко, Романа Мокряка, Юрия Безъязычного и Богдана Головаша) в СИЗО "Лефортово", и еще трех ночью в СИЗО "Матросская тишина".

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"В частности, когда консул поинтересовался у Дениса Гриценко его делами, он, как настоящий капитан, в ответ спросил – "Как чувствуют себя раненые ребята?". Все передавали родным, чтобы те не волновались", - написала Денисова.

Она также рассказала, что уже есть договоренности относительно возможности телефонных разговоров моряков с родственниками. Также пленным перечислили финансовую помощь в размере 74 доллара на человека. Состояние здоровья бойцов, по словам консула, - удовлетворительное.

"Он также отметил, что сегодня ночью посетил трех раненых наших бойцов в СИЗО "Матросская тишина". С его слов, их состояние здоровья удовлетворительное. У ребят осколочные ранения, ни у кого ампутаций нет – кости и суставы целы", - отметила омбудсмен.

Напомним, ранее советник командующего ВМС Виктория Христенко рассказала, что одному из раненых ампутировали пальцы на руке.

Как сообщал УНИАН, в МИД сообщили, что уже назначены даты посещения и других военнопленных. В частности 10 числа посетят шесть человек, 11-го - шесть человек и 12-го - пять человек".