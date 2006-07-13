Скоро состоится самая долгожданная свадьба (фото)

14:29, 13 июля 2006
Общество
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Трансляция на "1+1"

 

Как гласит народная мудрость, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Именно это собираются сделать со своим мегатворением авторы сериала "Не родись красивой".

Бессменная героиня эпопеи – томная секретарша с комплексом неполноценности Катя Пушкарева, чьим многогранным образом мы обязаны таланту Нелли Уваровой, – сходилась то с одним мужчиной, то с другим, при этом не отдавая никому из них всю себя, драгоценную, целиком. Поэтому, возможно, найдутся и до сих пор не догадавшиеся, кому же в конце концов окажет предпочтение эта разборчивая особа в очочках и брекетах.

Все просто: героем ее романа в 200 сериях стал Андрей Жданов, наглядно доказавший, что боссы иногда ведут себя с секретаршами вполне пристойно. Правда, свадьба далась ему с превеликим трудом.

На съемках актер Григорий Антипенко, который на самом деле пылает страстью к другой своей коллеге, должен был облачиться в нарядные очки в строгой черной оправе. Но капризный мачо поначалу не захотел создавать лишнее неудобство для поцелуев, хотя потом его все равно заставили. Пришлось ему и изрядно потрудиться: когда к загсу подъехал белый лимузин с долгожданной прелестницей, освещение было настолько неудачным, что сцену извлечения Пушкаревой из недр авто пришлось переснимать восемь раз. Несчастную девушку то запихивали в салон, то вытаскивали оттуда посредством измученного "жениха", а потом та же тягомотина повторилась на церемонии.

По неизвестным причинам обряд кольцевания повторялся не менее шести раз, так что актеры испытали искреннее ликование, когда все наконец завершилось.

Amedia.ru

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