В Крыму задержали одного из лидеров Меджлиса - СК РФ

Об этом говорится в сообщении руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ Владимира Маркина, отмечается на сайте ведомства.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым в рамках расследования уголовного дела об организации и участии в массовых беспорядках (ч.1 и 2 ст.212 УК РФ) задержан один из лидеров общественной организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтем Чийгоз», - говорится в сообщении.

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Как сообщает СК РФ «по данным следствия, 26 февраля 2014 года около здания Верховной Рады Автономной Республики Крым (Государственного Совета Автономной Республики Крым) во время проведения демонстрации представителей общественной организации «Меджлис крымско-татарского народа» неустановленные лица, грубо нарушая общественный порядок и правила проведения массовых мероприятий, игнорируя законные требования представителей власти – сотрудников МВД Республики Украины о прекращении противоправных действий, стали призывать присутствующих лиц крымско-татарской национальности к неподчинению законным требованиям представителей власти, применению насилия, а также своим примером противоправного поведения побуждать собравшихся к совершению вышеуказанных действий, что привело к возникновению массовых беспорядков, сопровождавшихся применением насилия в отношении представителей движения «Русское Единство» и самообороны Республики Крым, повреждением и уничтожением имущества».

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Также сообщается, что «поддавшись прозвучавшим противоправным призывам, неустановленные лица крымско-татарской национальности, действуя умышленно, приняли участие в возникших массовых беспорядках»

Кроме этого, по мнению Маркина «неустановленные лица крымско-татарской национальности игнорируя законные требования представителей власти, применили физическую силу в отношении представителей движения «Русское Единство» и самообороны Республики Крым, прорвались в здание Верховной Рады Автономной Республики Крым (Государственного Совета Автономной Республики Крым), где повредили имущество, причинив материальный ущерб в размере более 600 тысяч рублей».

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщается на сайте.