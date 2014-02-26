Под ВР Крыма собрались до 10 тыс. человек, внутри админздания много силовиков

На митинге перед Верховным Советом АР Крым в данный момент находится от 7 до 10 тыс. человек, а внутри здания большое количество милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, большое количество сотрудников милиции можно видеть через стекла внутри крымского парламента, под стенами которого продолжаются два митинга – сторонников крымскотатарского меджлиса и активистов казачьих организаций и партии «Русское единство».

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В здание ВР Крыма через главный вход пускают только депутатов и правоохранителей, боковые двери - забаррикадированы.

Депутаты крымского парламента - лидер меджлиса Рефат Чубаров и глава «Русского единства» Сергей Аксенов - вышли из здания к митингующим и призвали к спокойствию.

По их словам, в 14.00 начнется заседание фракции Партии регионов, которая будет решать: переносить ли внеочередную сессию, назначенную на 15.00.

После заседания "регионалов" Чубаров и Аксенов пообещали снова обратиться к митингующим. «Крыму - мир!» - начали скандировать они, это поддержали крымские татары.

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Сейчас сторонники «Русского единства» и казаки кричат «Беркут!», татары отвечают им зычным «Ганьба!».

Ранее оппоненты предпринимали попытки штурма друг друга. Журналисты видели разбитое лицо у одного из активистов со стороны казачьего митинга.