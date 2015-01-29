В Харькове вынесли приговор по делу о пожаре на заводе "Хартрон"

Тогда погибли восемь человек, были госпитализированы семь.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик, соответствующее решение 29 января принял Киевский районный суд Харькова.

По ее данным, суд признал виновными должностных лиц ювелирного завода и назначил наказание для директора предприятия в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года, для инженера – 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Уголовное производство в отношении еще одного обвиняемого в связи с его смертью выделено в отдельное производство, которое будет закрыто.

Дубовик отметила, что прокуратура настаивала на реальном наказании для обвиняемых.

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Она сообщила, что после детального изучения приговора суда прокуратура будет определяться с представлением апелляции.

Как сообщал УНИАН, в Харькове утром 8 января 2014 года произошел пожар на территории завода «Хартрон» по улице Академика Проскуры, 1. Возгорание возникло в пятиэтажном производственном здании, которое на территории завода арендовало ОАО «Харьковская ювелирная фабрика». Огнем были уничтожены 4-й и 5-й этажи здания площадью 250 кв. м.

В результате пожара погибли 8 человек. Еще 22 удалось спасти, 7 из них были госпитализированы.