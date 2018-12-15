Объединительный собор украинских православных церквей начался с полуторачасовым опозданием (фото, видео)

Перед началом Собора в храме Малой Софии была отслужена Божественная литургия.

Объединительный собор в Софии Киевской начался с задержкой на полтора часа. О причинах задержки доподлинно не известно.

Об этом говорится в спецвыпуске "ТСН".

После того, как президент Украины Петр Порошенко зашел на территорию Софийского собора, со сцены официально сообщили о начале Объединительного собора.

В некоторых СМИ была информация, что задержка была вызвана ожиданием архиереев Московского патриархата. Поскольку экзархи считали, что на собор придут все, кто подписался под письмом-приглашением патриарха Варфоломея, а таких было 10 архиереев УПЦ МП.

Правда, чем все закончилось, пока не известно, ведь на входе у всех участников собора забрали мобильные телефоны, чтобы соблюсти конфиденциальность.

В то же время спикер президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко опубликовал фото с Объединительного собора, на котором должны избрать предстоятеля Поместной Украинской православной церкви.

Как видно из фото, в президиуме Собора сидят глава украинского государства Порошенко, патриарх Украинской церкви Киевского патриархата Филарет. Посередине - экзарх Вселенского патриархата Эммануил Кальский.

А вот константинопольского патриарха Варфоломея, фейк о присутствии которого всколыхнул Сеть, все же нет.

Справка УНИАН. 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

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Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, проходит сегодня, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве в закрытом для прессы формате.