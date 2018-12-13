Подготовка к вторжению РФ: Турчинов рассказал детали масштабных военных учений

Секретарь СНБО подчеркнул, что именно эта проверка проходит во всех регионах, а не только там, где объявлено военное положение.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что в Украине в условиях военного положения проходит масштабная проверка готовности системы гражданской обороны, 25 бригад территориальной обороны к полномасштабному военному вторжению России.

Об этом Турчинов сказал во время совместного с министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым брифинга относительно финальной фазы командно-штабных учений подразделений МВД в Киевской области, которые продолжались 4 дня.

«Это достаточно многочисленные и серьезные учения, в которых приняли участие около 1,2 тыс. человек личного состава, было задействовано более ста единиц военной и специальной техники. Учения продемонстрировали высокий уровень подготовки наших нацгвардейцев, пограничников, ГСЧС, работников Нацполиции. Сегодня такие учения проводятся практически по всей стране, в первую очередь задействованы ВСУ», - заявил он.

Одновременно, по словам Турчинова, проходит масштабная проверка готовности системы гражданской обороны, готовности территориальной обороны, всех 25 бригад, которые расположены в каждом регионе Украины.

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«Все это проводится в пределах фактически масштабной подготовки страны в условиях военного положения к готовности действовать, жить, работать и побеждать в условиях полномасштабного военного вторжения врага, - заявил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, именно эта проверка проходит во всех регионах, а не только там, где объявлено военное положение.

«Мы видим не только преимущества, но и недостатки, для нас также очень важно. Для того, чтобы их исправить у нас есть время», - отметил он.

В свою очередь Аваков отметил, что такие учения позволяют нарабатывать компетентность в самых сложных ситуациях.

«Сегодня мы подводим итоги четырехдневных учений по целому ряду тактических упражнений, в том числе эпизоду, когда на 102 звонит человек и говорит о захвате заложников. И как пошагово наши подразделения справляются с этой ситуацией. Нам очень важны компетентные действия каждого подразделения: полиции, ГСЧС, Национальной гвардии. Нам не нужны лозунги. Нам нужны четкие, слаженные действия в сложных ситуациях», - подчеркнул министр

Аваков отметил, что в учениях принимали участие новые подразделения, которые воспитала Украины за эти четыре года.

«В каждой области Украины есть спецназовцы высокого уровня, которые готовы выполнять любые сложные задачи, начиная от ситуации с захватом заложников и заканчивая прямым противостоянием с рецидивистами. Сегодня мы также видели привлеченные силы ГСЧС», - сказал министр.

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В свою очередь, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что правоохранители постоянно сталкиваются с нетипичными ситуациями, когда обычные митинги и акции превращают в поле политической битвы.

«Мы живем в мире гибридных угроз, против нас ведут коварную войну. Поэтому все наши подразделения учатся работать в новых, сложных, непредсказуемых условиях. Такие учения - это отличный способ для всех подразделений, структур и отделов обеспечить публичную безопасность. Именно анализ работы в новых и нетипичных ситуациях стал предпосылкой проведения масштабных тактико-специальных учений структур МВД», - сказал Сергей Яровой.

Согласно информации, нововведением учений стало привлечение к работе специалистов по медиакоммуникациям, которые параллельно отрабатывали коммуникационную компоненту. Из всех участников были сформированы 4 оперативных штаба. Общая координация осуществлялась с Центрального пункта управления силами и средствами, в состав которого входили представители государственных органов системы МВД.

Штабы возглавляли сначала заместители председателя ГУ НП, а впоследствии и начальники Главных управлений Национальной полиции в областях.

Каждые три часа происходила замена руководителей, таким образом каждый из участников учений попробовал себя в качестве руководителя оперативного штаба.

Регламентом соревнований предусматривались следующие элементы:

- командное преодоление полосы препятствий;

- стрельба с физическими нагрузками;

- ориентирование на местности;

- тактическая медицина;

- преодоление минно-взрывных препятствий.

Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.