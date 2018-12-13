Сборы резервистов и производство оружия: Полторак рассказал о подготовке к продолжению агрессии РФ

По словам министра, у Киева нет никаких намерений относительно начала наступательных действий - как в районе операции Объединенных сил, так и на границе с Россией.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина серьезно готовится к дальнейшей эскалации текущей агрессии со стороны Российской Федерации.

Как сообщил Полторак на своей странице в Facebook, об этом он сказал во время итоговой встречи с военными атташе иностранных государств, аккредитованных в Украине.

«В последние годы мы провели подготовку в виде сборов примерно 200 тысяч резервистов - это мотивированные патриоты, которые в основном имеют боевой опыт и готовы при первой необходимости встать на защиту государства. Мы серьезно готовимся к дальнейшей эскалации имеющейся российской агрессии», - отметил министр.

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Также Полторак подчеркнул, что Украина имеет право на самозащиту. «У нас нет никаких намерений относительно начала наступательных действий - как в районе операции Объединенных сил, так и на границе с Россией», - отметил он.

По словам министра, Украина будет решать эту ситуацию исключительно в политико-дипломатический способ. «Но агрессивная политика нынешней России заставляет нас быть бдительными и постоянно готовиться, значительно повышая обороноспособность страны», - подчеркнул Полторак.

Он отметил, что оборонное ведомство работает с предприятиями, которые формируют экономику страны, оборонно-промышленным комплексом для того, чтобы наладить или ускорить выпуск и поставки нужной военной техники и вооружений.

Кроме того, Минобороны наладило сотрудничество с областными штабами обороны, в ведомстве создан центр координации между органами военного управления и органами исполнительной власти.

Полторак добавил, что ныне произошло много изменений в украинской армии, и это не только реформы Министерства обороны и органов военного управления - это новые части, новая система подготовки и логистики. «А прежде всего, и самое главное - это люди и отношение их к военной службе, тот новый уровень доверия солдата к командиру, который мы наблюдаем. Это означает, что перспектива у Вооруженных сил Украины однозначно существует. Реформу мы не прекращаем, потому что это единственный способ для нас удержать ситуацию и создать действенные Вооруженные силы», - резюмировал министр.

Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.