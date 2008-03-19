Катеринчук и Ляпина подали в парламент проект Налогового кодекса

Народные депутаты Украины Николай КАТЕРИНЧУК и Ксения ЛЯПИНА зарегистрировали в Верховной Раде проект Налогового кодекса Украины, в котором учтены предложения предпринимателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Европейской партии Украины, которую возглавляет Н.КАТЕРИНЧУК, проект был внесен в парламент 14 марта (р.№ 2215).

„В нашем проекте Налогового кодекса учтены многочисленные пожелания и наработки украинских предпринимателей, которые были предложены во время его общественного обсуждения летом-осенью прошлого года. Очень важно, что документ прошел экспертизу специалистов Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого”, - подчеркнул Н.КАТЕРИНЧУК.

Как отмечают авторы Налогового кодекса, основной его задачей является „изменение принципов налогообложения с „постсоветских” на европейские, которые сформулированы и изложены в Хартии налоговых отношений”.

Налоговым кодексом предлагается не только унифицировать законодательство, ликвидировать противоречия и “пробелы” в законах, но и реформировать систему администрирования налогов, провести налоговую амнистию и ликвидировать действующую, криминальную, систему взимания налога на добавленную стоимость.

В частности, в сфере администрирования налогов предлагается ввести механизм предотвращения злоупотреблений со стороны налоговиков: проведение внеплановых проверок исключительно по решению суда, вводиться обязанность обращаться в суд в случае возникновения противоречий с предпринимателем.

„После принятия Налогового кодекса налоговики будут обращаться в суд и доказывать свою правоту, а не наоборот, как сейчас. Кроме того, для законопослушных предпринимателей, которые попали в трудное положение, вводятся действенные нормы рассрочки и отсрочки платежей. Параллельно вводятся эффективные механизмы борьбы с криминалом в сфере налогообложения”, - подчеркнул Н.КАТЕРИНЧУК.

Другим важным аспектом внесенного на рассмотрение парламента Налогового кодекса является налог на добавленную стоимость: предлагается ввести НДС одностороннего действия, по которому будет облагаться налогом исключительно конечное потребление, что не предусматривается никаких изменений для конечного потребителя. Кроме уменьшения налога с 20 до 15%, для предприятий обновленный НДС предусматривает освобождение от налогообложения инвестиций, что делает невозможным вероятность каких-либо мошеннических злоупотреблений: отменяются налоговые накладные, налоговый кредит и возмещение НДС.

Н.КАТЕРИНЧУК также отметил важность налоговой амнистии. „Предпринимателя необходимо снять с „крючка”, на который его подвесило государство. Без легализации капиталов невозможна легализация экономики и в конечном итоге проведение реальной налоговой реформы. Я убежден, что наш Налоговый кодекс является решающим для экономического толчка страны и введения в стране европейских стандартов сотрудничества бизнеса и власти”, - сказал он.