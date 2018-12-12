"Хорошо, что скоро рухнет": появились свежие фото Крымского моста

Оккупанты бахвалятся строительством Крымского моста.

Построенный оккупантами Крымский мост блогер из аннексированого полуострова назвал "ловушкой".

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Фотографии сооружения оккупантов опубликованы на странице блогера "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.

"Как я понимаю, это вообще проект не моста, а забора, частокола с малюсенькой калиткой. Ловушка. Хорошо, что скоро рухнет. Плохо, что протоку нам загадит", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.