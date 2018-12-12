Битва в рясах: в Тернопольской области в храме подрались священники, один госпитализирован (видео)

Епископа и нескольких священников люди вытолкали из храма, когда защищали своего настоятеля.

На Тернопольщине из-за конфликта между еписокопом и священником в храме подрались отцы, один из них госпитализирован.

Как сообщается на веб-портале, который позиционирует себя как официальный сайт Тернопольской епархии УАПЦ, управляющий епархией архиепископ Тихон (Петранюк) в селе Винятинцы Залещицкого района во время проведения богослужения пытался зачитать указ о запрете в служении клирику УАПЦ протоиерею Ивану Бойко.

При этом люди встали на защиту своего священнослужителя и закрыли перед епископом двери в храм. Началась толкотня, словесная перепалка. Владыке Тихону удалось войти внутрь. Когда он пытался перекричать людей, читая свой указ, началась драка.

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Люди отобрали у владыки посох, разломив его пополам, во время драки между отцами были порваны рубашки, рясы, пролилась кровь.

В результате о. Иван Бойко, как утверждается в сообщении, оказался в стационаре лечебного учреждения с сотрясением головного мозга и переломом ребер.

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей управления Национальной полиции в Тернопольской области, о потерпевшем к ним поступила информация из лечебного учреждения. Сейчас по факту инцидента правоохранители проводят проверку.

Бойко утверждает, что уже более двух месяцев является клириком УПЦ КП Тернопольской и Теребовлянской епархии и подчиняется Преосвященнейшему епископу Тернопольскому и Теребовлянскому Павлу (Кравчуку), а не владыке Тихону.

Сам Тихон, по данным веб-портала Тернопольской епархии УАПЦ, был отстранен от служения в УПЦ КП после сомнительного пожара в одном из храмов на Луганщине.

Епископ, комментируя местному телеканалу ИНТБ конфликт в Винятинцы, заверил, что никакой драки не было.