Вооруженные люди захватили Харьковский горсовет

Сегодня, около 17.00 состоялся вооруженный захват здания горисполкома Харьковского городского совета на пл. Конституции, 7. Такую информацию с грифом «срочно» распространила пресс-служба горсовета.

Эту акцию, говорится в сообщении, возглавили сотрудники Управления СБУ Украины в Харьковской области. С ними в здание вошли «несколько десятков вооруженных людей в камуфляжной форме и черных масках. Были заблокированы все выходы и входы в здание, никого не впускают и не выпускают, в том числе и журналистов».

Позже на сайте горсовета пресс-служба разместила в хронологическом порядке около 10 сообщений о событиях в помещении горисполкома.

По словам секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА, «люди в масках изъяли документы из отдела кадров и грузят их в мешки». «Это личные дела сотрудников органов местного самоуправления. Все эти дела представляют интерес для сотрудников спецподразделения «Альфа». Эти действия происходят в то время, когда закончился рабочий день. Люди удерживаются силой, и вы видели, что мы не можем подойти к ним, чтобы обеспечить им правовую защиту. По моим оценкам, в здании около 50-60 человек спецподразделения «Альфа», - заявил журналистам Г.КЕРНЕС.

Свидетелем этих событий был народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Дмитрий СВЯТАШ, который заявил, что его «не впускали в помещение горсовета».

К горсовету вечером прибыл представитель областной прокуратуры. Он вместе со следователем облуправления СБУ, а также Д.СВЯТАШЕМ выяснял ситуацию в кабинете Г.КЕРНЕСА.

Г.КЕРНЕС впоследствии сообщил, что Киевский райсуд Харькова принял постановление о «немедленном прекращении» следственных действий сотрудниками СБУ в Харьковском горисполкоме.

По информации пресс-службы, невзирая на постановление суда, представители УСБУ «вынесли из дома горисполкома мешки с изъятыми документами».

Как сообщал УНИАН, утром 18 марта сотрудниками Управления СБУ в Харьковской области были начаты действия в связи с уголовным делом, возбужденным, как сообщил пресс-центр СБУ, «по факту растраты государственных средств путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Харьковского городского совета». Службой безопасности Украины на сегодняшний день установлены факты незаконных расходов бюджетных средств на сумму около 1,5 млн. грн. В целом ревизия КРУ обнаружила в деятельности Харьковского горсовета разного рода нарушения на сумму 2,4 млн. грн.