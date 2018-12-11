Один из крупнейших вузов Одессы закроется до весны из-за отсутствия денег на отопление

Университет прекратит полноценную деятельность до 24 февраля в связи с ростом цен на коммунальные услуги.

Одесский национальный университет им. И. Мечникова с Нового года и до конца февраля будет работать в ограниченном режиме: студентов отпустят на каникулы, а научным сотрудникам запретят подолгу оставаться на рабочих местах.

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Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на распоряжение ректора вуза Игоря Коваля.

Согласно документу, университет прекратит полноценную деятельность до 24 февраля в связи с ростом цен на коммунальные услуги. Денег у вуза якобы нет, поэтому ректор решил ограничить подачу теплоносителя и электроэнергии.

До окончания вынужденных каникул сотрудники кафедр вуза смогут находиться на рабочих местах только по средам, с 12:00 до 15:00, а сотрудники деканатов – ежедневно с 10:00 до 14:00 в режиме «поочередного дежурства» (один замерз — другой сменил). Соответственно, отрабатывать пропущенные занятия и пересдавать зачеты студенты смогут только в эти дни.