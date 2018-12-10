В Днепре организовали благотворительную распродажу цветов из Нидерландов (видео)
10:58, 10 декабря 2018Общество
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Организаторы цветочной барахолки надеются за два дня собрать триста тысяч гривень.
В Днепре продают тысячи цветов, чтобы собрать средства для отдаленных городков области.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В частности, современного оборудования требует центр реабилитации детей-сирот в Апостолово. Целый контейнер цветов в Украину прислали из Нидерландов. Это орхидеи, бегонии, фиалки, розы и другие растения.
На барахолке их продают по ценам, ниже рыночных - от 50 гривень. Организаторы цветочной барахолки надеются за два дня собрать триста тысяч гривень.
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