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В Днепре организовали благотворительную распродажу цветов из Нидерландов (видео)

10:58, 10 декабря 2018
Общество
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В частности, современного оборудования требует центр реабилитации детей-сирот в Апостолово. Целый контейнер цветов в Украину прислали из Нидерландов. Это орхидеи, бегонии, фиалки, розы и другие растения.

На барахолке их продают по ценам, ниже рыночных - от 50 гривень. Организаторы цветочной барахолки надеются за два дня собрать триста тысяч гривень.

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Теги: #благотворительность#цветы#Днипро