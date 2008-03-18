Адвокат связывает покушение на него с убийством бизнесмена в Кривом Роге

Адвокат Сергей ПЕРЕПЕЛИЦА связывает нападение на него с делом по защите интересов Веры ПРОСКУРНИНОЙ - матери убитого криворожского бизнесмена Сергея Смирнова.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам С.ПЕРЕПЕЛИЦЫ, 13 марта у входа в офис адвокатской конторы “Нечаев, Перепелица и партнеры” на него напал неизвестный. Адвокат отметил, что его несколько раз сильно ударили деревянным предметом, очевидно, бейсбольной битой. Медицинская экспертиза засвидетельствовала, что в результате нападения адвокат получил сотрясение головного мозга и еще несколько травм.

С.ПЕРЕПЕЛИЦА заявил, что это нападение не стало для него неожиданным, поскольку раньше в его адрес и адрес его партнера Леонида НЕЧАЕВА неоднократно раздавались угрозы.

Он отметил, что уже на протяжении нескольких месяцев вместе с партнером защищает права потерпевшей В.ПРОСКУРНИНОЙ по уголовному делу, возбужденному по факту убийства ее сына С.Смирнова. С.ПЕРЕПЕЛИЦА и Л.НЕЧАЕВ обжалуют незаконные решения и действия правоохранительных органов. При этом адвокат отметил, что работники этих органов до сих пор не дали ответов ни на один из их запросов.

С.ПЕРЕПЕЛИЦА утверждает, что работники милиции и прокуратуры, с которыми они с партнером давно ведут судебную тяжбу, заявляли, что для решения дела в их пользу необходимы определенные денежные средства. В частности, назывались суммы в 200 тыс. долларов для областной прокуратуры, 400 тыс. долларов для Генеральной прокуратуры, а также требовались взятки для местной криворожской милиции.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля на пресс-конференции в УНИАН адвокаты матери С.Смирнова В.ПРОСКУРНИНОЙ С.ПЕРЕПЕЛИЦА и Л.НЕЧАЕВ заявили о грубых нарушениях прав матери погибшего, в частности, права на конфискованное милицией имущество.

С.ПЕРЕПЕЛИЦА сообщил, что в декабре прошлого года в Кривом Роге был убит 31-летний предприниматель С.Смирнов. Убитый активно занимался бизнесом на рынке недвижимости и земли, торговыми операциями в различных сферах. Также С.Смирнов вел значительное количество финансовых операций от имени и по поручению матери, ПРОСКУРНИНОЙ Веры Андреевны. Им были инвестированы ее денежные средства в различные сферы бизнеса.

11 декабря 2007 года С.Смирнов был расстрелян из автомата в подъезде дома, где он проживал. Однако, по свидетельствам адвокатов, после его смерти правоохранительные органы активно занялись не столько поиском заказчика и убийц, сколько «конфискацией» имущества семьи погибшего. По их словам, всего под разными предлогами и разными способами правоохранители изъяли у матери значительную сумму денег, а также имущество на общую сумму 10 млн. грн.

28 февраля Управление МВД Украины в Днепропетровской области заявило, что при расследовании уголовного дела по факту убийства криворожского бизнесмена С.Смирнова работники органов внутренних дел действовали в пределах полномочий, определенных законом, а не в интересах какой-либо из сторон.

15 марта Л.НЕЧАЕВ сообщил УНИАН, что на С.ПЕРЕПЕЛИЦУ совершено нападение. Адвокат жестоко избит, он попал в больницу.