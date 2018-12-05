В Одесской области увеличили количество блокпостов, усиленных бронетехникой - полиция

После введения военного положения на территории области работает 31 блокпост, при этом для беспрепятственного передвижения не обязательно иметь при себе паспорт.

При въезде в Одессу и на автодорогах Одесской области в связи с введением военного положения увеличено количество блокпостов, ряд блокпостов усилен бронетехникой.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, сейчас на территории области работает 31 блокпост, из которых 7 стационарных и 24 мобильных, они размещены на дорогах государственного значения и на подъездах к областному центру.

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"Цель постов, из которых некоторые усилены бронетехникой, - предупреждение правонарушений. В зависимости от важности стратегического объекта, на блокпосту в обязательном порядке находятся сотрудники полиции, Национальной гвардии, и, при необходимости, - взрывотехники, кинологи, военнослужащие Вооруженных сил Украины и бронетехника", - сказано в сообщении.

Как сообщили в главке, правоохранители проверяют транспортные средства на предмет выявления возможных правонарушений и перевозки запрещенных предметов, таких как оружие, взрывчатка и тому подобное.

По словам начальника регионального главка Дмитрия Головина, свободное перемещение автомобилей, их выезд и въезд в населенные пункты не ограничивается.

"Широко стоп-контроля нет. Останавливают подозрительные автомобили, возможна остановка транспортных средств с иностранной регистрацией, тех, которые по внешним признакам похожи на разыскиваемые и, конечно, если водитель нарушает правила дорожного движения", - сказал он.

Также Головин отметил, что для беспрепятственного передвижения по территории области не обязательно иметь при себе паспорт. В случае его отсутствия и при необходимости документы будут проверяться в режиме онлайн с помощью электронных баз данных Нацполиции.

Подчеркивается, что дополнительные меры приняты с целью своевременного реагирования на любые изменения в оперативной обстановке и эффективного обеспечения безопасности граждан.

Как сообщал УНИАН, в Украине 28 ноября вступил в силу закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» на 30 суток на территориях 10 областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории до 26 декабря.