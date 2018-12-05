Украинские военные спасли миротворца ООН, который более двух недель выживал в джунглях Конго (фото)

Экипаж украинского военного вертолета обеспечил эвакуацию бойца в военный госпиталь в городе Гома.

Украинские военные летчики спасли в Демократической Республике Конго миротворца ООН из контингента Республики Малави, который потерял связь со своим подразделением и остался один среди джунглей.

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Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины. Отмечается, что миссия ООН по стабилизации ситуации в ДР Конго совместно с Вооруженными силами страны проводит широкомасштабную операцию против незаконного вооруженного формирования в регионе Северное Киву, который является зоной ответственности также и украинского национального контингента.

«В ходе одного из боевых столкновений миротворец из контингента Республики Малави потерял связь со своим подразделением, в результате чего оказался одиноким среди джунглей. Поисково-спасательные операции не давали результатов из-за чрезвычайно плотной растительности и сложных погодных условий в течение 16 суток. К счастью, данный военнослужащий не поддался панике, сохранил самообладание и сумел выйти на открытую местность, где был обнаружен и оперативно эвакуирован экипажем украинского военного вертолета», - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что малавийцу удалось в одиночку выжить в течение 16 суток среди джунглей благодаря подготовке, полученной в его родной стране, а также тренингам, проводимым персоналом Миссии непосредственно в ДР Конго.

Серьезных проблем со со здоровьем у бойца не выявлено, его жизни сейчас ничего не угрожает.

«Украинские военнослужащие 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго, вместе с медицинским персоналом Южно-Африканской Республики обеспечили экстренную медицинскую эвакуацию миротворца в военный госпиталь в городе Гома. В дальнейшем, ему предстоит пройти полное медицинское обследование, однако сейчас можно сказать, что его жизни ничего не угрожает», - отметили в министерстве.

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