Наемники и политконсультанты "повара Путина" работают в 10 странах Африки - Bloomberg

Кремль обратил внимание на Африку как на богатый ресурсами регион.

Близкий к президенту РФ олигарх Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина», с помощью наемников и политических консультантов предлагает услуги по обеспечению безопасности, подготовке оружия и услуг по организации предвыборных кампаний в десяти африканских странах.

Среди них агентство называет Демократическую Республику Конго, Судан, Ливию, Мадагаскар, Анголу, Гвинею, Гвинею-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканскую Республику (ЦАР), пишет Радио Свобода со ссылкой на Bloomberg.

Наиболее часто в связи с именем Пригожина в последнее время упоминается ЦАР, где официально присутствуют и российские военные. Именно в этой стране были убиты трое российских журналистов, которые расследовали предполагаемую деятельность частных военных компаний, за которыми, как утверждается, стоит бизнесмен.

Как утверждает Bloomberg, Кремль обратил внимание на Африку как на богатый ресурсами регион, получение влияния в котором могло бы частично компенсировать недостаток финансовых и иных ресурсов в глобальном соревновании России с Западом.

Речь идет, в частности, о добыче в африканских странах полезных ископаемых и поставке туда российского оружия.

В 2019 году в России должен пройти первый саммит Россия-Африка с участием лидеров около 50 африканских стран.

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Что касается Пригожина, то он действует в Африке, как пишет Bloomberg, не только в интересах Кремля, но и в своих собственных: "Как любой нормальный бизнесмен, он ищет наиболее привлекательные места для инвестиций" - цитирует агентство специалиста по Африке Ирину Абрамову.

Как утверждается в расследовании, структуры Пригожина предоставляют охранные услуги, технологии, а также и политическую поддержку в обмен на право добывать полезные ископаемые в тех или иных странах. В частности, по словам одного из источников, люди Пригожина участвовали в избирательной кампании нынешнего главы Зимбабве, Эммерсона Мнангагвы.

Как утверждается в расследовании, Россия стремится распространить свое влияние на одну из самых богатых ресурсами африканских стран Демократическую Республику Конго - там выборы президента пройдут в декабре. Утверждается, что в Москве поддерживают кандидата-протеже действующего президента. Москва заинтересована в поставках в Конго оружия и разработке месторождений полезных ископаемых.

Связанные с Пригожиным политконсультанты, как утверждается, участвуют и в предвыборной кампании в Мадагаскаре, где Москва поддерживает сразу нескольких кандидатов.

Bloomberg напоминает, что Пригожин недавно участвовал в переговорах российских и ливийских военных. Утверждается, что его структуры оказывают поддержку так называемой Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, генерала, ориентированного на Москву.

Бизнесмена называют близким к президенту России Владимиру Путину. Его компания уже много лет отвечает за питание в Кремле. Кроме того, имя Пригожина связывают с петербургским Агентством интернет-исследований, так называемой "фабрикой троллей". В США ему самому и нескольким сотрудникам Агентства предъявлены официальные обвинения во вмешательстве в выборы президента. Сам Пригожин и ряд связанных с ним компаний включены в санкционный список. Кроме того, Пригожина называют владельцем или спонсором частной военной компании Вагнера, бойцы которой, как утверждается, воевали на Донбассе, а затем в Сирии. "Новая газета" также утверждает, что структуры Пригожина стояли за покушениями на ряд гражданских активистов. Пригожин крайне редко общается с прессой.

Москва не отрицает, что оказывает консультации и продает оружие некоторым африканским странам. Bloomberg публикует карту, на которой обозначены крупные российские проекты и сделки в Африке. На ней более 20 государств.