"Секс-скандал" вокруг студентки Бурейко: за блогера Барабошко внесли 3 миллиона гривень залога

Уже сегодня он может выйти из СИЗО.

За блогера Александра Барабошко, который является фигурантом дела о якобы "домагательствах и преследованиях" студентки Натальи Бурейко со стороны чиновника МВД Александра Варченко, внесли 3 миллиона гривень залога.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат блогера Андрей Смирнов. По его словам, уже сегодня Барабошко должны выпустить из СИЗО.

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"Залог за Александр Барабошко внесён, подтверждён государственным финмониторингом и государственной судебной администрацией. Около 15-16 часов документы, подтверждающие внесение залога будут доставлены в СИЗО", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября студентка НТУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» Наталья Бурейко опубликовала в Facebook пост, в котором заявила о якобы домогательствах и угрозах со стороны Варченко, с которым познакомилась в мессенджере Tinder. Девушка заявила, что вынуждена обратиться за помощью. Она утверждала, что Варченко якобы узнал о ней все, включительно с адресом ее близких и номерами телефонов. В дальнейшем он якобы начал писать ей СМС и угрожать физической расправой.

В свою очередь Варченко заявил, что стал жертвой «информационной атаки», и связал ее с тем, что его гражданская жена Ольга Варченко занимает должность первого заместителя председателя Государственного бюро расследований.

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По заявлению Бурейко о якобы угрозах со стороны Варченко было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством).

В дальнейшем Бурейко в Facebook написала, что ей угрожал не Варченко, а неизвестные с целью его дискредитации, а она якобы стала жертвой мошенников. После этого дело по заявлению студентки передали в военную прокуратуру.

В Генпрокуратуре отметили, что следственное управление УСБУ в Киеве и области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам заведомо ложного сообщения о преступлении, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения, нарушения тайны переписки, телефонных разговоров и т.п., воздействия на работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей, а также по факту незаконного сбора, хранения и использования конфиденциальной информации о лице (ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 343 УК Украины).

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В рамках расследования этого производства Главной военной прокуратурой задержан политтехнолог Владимир Петров. В Генпрокуратуре добавили, что одним из пострадавших в результате совершения указанного преступления является "известный украинский журналист". Также в Киеве после проведенного обыска в рамках расследования этого дела задержали и блогера Барабошко.

30 ноября Петрову избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Барабошко - содержание под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой залога в 3 миллиона гривень.