В Николаеве мужчина обвиняет медиков в смерти своей жены и новорожденного сына (видео)

Медики оправдываются - это было осложнение, которое ни предвидеть, ни предотвратить не могли.

В Николаеве ребенок погиб во время родов, у 27-летней женщины сердце остановилось через несколько дней в реанимации. Мужчина, который потерял долгожданного сына и жену, обвиняет врачей в халатности.

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Медики оправдываются - это было осложнение, которое ни предвидеть, ни предотвратить не могли.

Мужчина говорит, что ему до сих пор не верится, что теперь у него нет ни жены, ни ребенка. Он говорит, что беременность проходила нормально, но на 38-й неделе у нее начались сильные боли в спине. Муж предложил сделать жене кесарево сечение. Впрочем роды начались на следующий день. Когда ей стало совсем плохо, врачи сделали кесарево сечение, но мальчик был мертв. А роженица умерла через несколько дней, так и не придя в сознание.

У женщины оказалась эмболия околоплодными водами - они попали в кровеносную систему женщины и поразили ее организм мгновенно. Это лишь предварительный диагноз. Окончательную причину смерти установит вскрытие, говорят в полиции. Там уже открыли сразу два уголовных производства.