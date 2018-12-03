Вступился за молодую пару: отец убитого в Неаполе украинца рассказал подробности трагедии (видео)

Предварительно известно, что нападавший – гражданин Польши.

Отец погибшего в Неаполе Юрия Бусуйка общался с сыном меньше, чем за полчаса до его гибели.

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Об этом отец Михаил Бусуйок рассказал ТСН по телефону. Михаил рассказал, что во время короткого разговора сын был в хорошем настроении, заканчивал свои дела и скоро должен был прийти домой. Однако через 15 или чуть больше минут в дом украинцев пришла соседка вместе с девушкой, которая рассказала, что Юрия ранили, после чего его госпитализировали. Медики сделали все возможное, чтобы спасти парня, однако раны оказались смертельными.

Михаил Бусуйок говорит, что Неаполь – город криминальный и убийства и другие преступления случаются едва ли не ежедневно. Правоохранители пока ведут расследование и информации об инциденте известно мало. Как рассказал отец Юрия, известно, что нападавший был из Польши и нападал на других людей.

"У него был товарищ-итальянец украинского происхождения и он встречался с девушкой. Как сообщают в газете, с ними на улице эта стычка и произошла, сын шел неподалеку. Девушка вырвалась от нападавшего, догоняет моего сына и умоляет о помощи. Сын возвращается и защищает их. И произошел такой инцидент – его ранили в горло, в область сердца, живот", - рассказал Михаил Бусуйок.