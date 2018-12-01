В Польше находится около 2 миллионов украинцев - глава МИД

Также в Польше учатся около 40 тысяч украинских студентов.

В Польше сейчас находится около 2 миллионов украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Республики Польша Яцек Чапутович сообщил сегодня в Киеве на 9-м заседании Украинско-польского форума партнерства.

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Он подчеркнул, что между обществами обеих стран укрепляются контакты, и в частности благодаря отмене Европейским Союзом визового режима для украинцев, прибывающих в Шенгенскую зону.

"В 2017 году польские консулы выдали гражданам Украины 1 миллион 200 тысяч виз (национальных виз, дающих право на трудоустройство, - УНИАН)", - заявил Чапутовіч.

"Согласно различным оценкам, в Польше находится почти 2 миллиона украинцев, которые работают у нас в ключевых секторах экономики: строительстве, сельском хозяйстве, в сфере услуг. Мы ценим их усилия и вклад в развитие нашего государства", - сказал он.

Также Чапутович сообщил, что в польских высших учебных заведениях обучаются около 40 тысяч студентов из Украины.

Как сообщал УНИАН, экономика Польши может пострадать из-за потери работников из Украины.