Ядерные тайны: журналисты рассказали, кто и как распродал за бесценок украинские бомбардировщики и ракеты (видео)

Еще не так давно Вашингтон и Москва активно сотрудничали, чтобы забрать у Украины ядерное оружие.

После распада СССР Украина имела огромный ядерный потенциал стоимостью в миллиарды долларов, однако эти активы с легкой руки народных избранников были отданы почти даром.

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Об этом говорится в новом сюжете проекта «Украинские сенсации». Журналисты установили, как и кто распродал дорогие бомбардировщики за несколько тысяч долларов и как их пытались продать через Интернет-аукцион. А также, напомнили, кто и что в свое время обещал Украине за отказ от ядерного оружия.

Кроме того, в сюжете показали, где похоронена "ядерная опасность Украины", которая может взорваться в любой момент.

Сейчас США и Россия снова начинают меряться ядерными потенциалами в Европе, однако еще не так давно извечные враги «пели в унисон». Вашингтон и Москва «любили» друг друга, однако такая «любовь» имела приземленную цель – забрать у Украины ядерное оружие. Отмечается, что 20 лет назад по количеству ядерного оружия Украина могла соперничать с США и РФ.

Журналисты указали, что ракеты, ядерная артиллерия и стратегические бомбардировщики – не только активы безопасности, но и товар, стоимостью в миллиарды долларов. Этот товар с легкой руки народных избранников пустили по ветру.

В частности, за стратегический бомбардировщик стоимостью в миллион долларов Украина получила деньги, на которые можно было купить иномарку средней руки. А тактические боеголовки, которые могли бы сдерживать агрессивного соседа, странным образом исчезли еще до подписания Будапештского меморандума.

Тем не менее, по мнению ученых, Украина еще способна производить ядерные боеприпасы - как на основе урана, так и на основе плутония.

Справка УНИАН. В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум).

Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности. Согласно меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.

Впоследствии две другие ядерные державы –Китай и Франция – выразили аналогичные гарантии Украине в форме заявлений.