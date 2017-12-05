Будапештскому меморандуму - 23 года: Украина напомнила об обязательствах подписантов и ожиданиях летального оружия

Предоставление Украине летального оружия должно стать эффективным ответом на растущую угрозу со стороны Российской Федерации.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины по случаю годовщины подписания Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум).

Дипломаты напомнили, что 5 декабря 1994 года Великобритания, США и РФ подписали Будапештский меморандум.

"В условиях распада СССР и глобальных угроз для безопасности и режима нераспространения, связанных со значительным ядерным потенциалом СССР, Украина внесла уникальный вклад в дело глобального ядерного разоружения и стабильности", - говорится в заявлении.

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"Ввод российских войск в Украину является грубым нарушением международного права и положений Будапештского меморандума. В связи с отказом Украины от ядерного оружия, в статье 2 Россия обязалась воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины и предоставила международно-правовые обязательства, что никакое ее оружие никогда не будет использоваться против Украины", - подчеркивают в МИД.

В этой связи сказано, что такое поведение России, как ядерной державы, составляет угрозу режиму ядерного нераспространения в целом, которая ощущается особенно остро в условиях ядерного шантажа и провокаций со стороны Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

"Предоставление Украине ядерными государствами гарантий безопасности путем подписания соответствующего международно-правового документа, которым и стал Будапештский меморандум, было условием, при котором украинский парламент дал согласие на присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года. Украина рассматривала и продолжает рассматривать такие гарантии в качестве обстоятельства, ставшего существенным основанием для присоединения Украины к указанному Договору", - подчеркивается в заявлении.

При этом сказано, что Украина высоко ценит действия США, Великобритании и Франции, которые реально подтверждают поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, осуждают противоправные действия российской стороны, принимают меры в ответ на агрессию РФ против Украины.

"Мы уверены, что усиление политической поддержки практической помощью по укреплению обороноспособности Украины путем предоставления летального оружия должно стать эффективным ответом на растущую угрозу безопасности со стороны РФ. Это покажет полную приверженность государств-подписантов Будапештского меморандума взятым обязательствам и будет укреплять архитектуру европейской безопасности, неотъемлемым элементом которой является Меморандум", - подчеркивают дипломаты.

"Украина продолжает рассматривать Будапештский меморандум как важный международный политико-правовой инструмент обеспечения безопасности Украины со стороны США, Великобритании, а также Франции и КНР, и требует от России в полной мере соблюдать обязательства", - подытоживается в заявлении.