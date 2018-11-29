В центре Киева проходит факельное шествие в честь пятой годовщины разгона Евромайдана (фоторепортаж, видео)

Участники шествия требуют результатов расследования преступлений, совершенных во время Евромайдана и пытаются обратить внимание общественности к тому, что расследование этих дел существенно затягивают.

В четверг, 29 ноября, в Киеве стартовало факельно-фаерное шествие, приуроченное к пятой годовщине разгона Евромайдана. Марш с факелами, пиротехникой и флагами направился к Министерству внутренних дел.

Шествие стартовало в 19:00 с Майдана Независимости, сообщает "Информатор".

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По состоянию на 20:20 участники шествия добрались до своей «конечной точки» — здания МВД. Там у некоторых участников возник конфликт с представителями правоохранительных органов. В сторону правоохранителей летят петарды и дымовые шашки.

Всех участников проверили на наличие запрещенных предметов и оружия.

Участники шествия требуют результатов расследования преступлений, совершенных во время Евромайдана и пытаются обратить внимание общественности к тому, что расследование этих дел существенно затягивают.

В целом в факельном шествии приняли участие несколько десятков человек.

Как сообщал УНИАН, начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что на сегодняшний день относительно организации и совершения убийств на Майдане сообщено о подозрении 56 людям, 13 дел рассматриваются в судах.