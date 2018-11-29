Организованное НАБУ уголовное преследование похоже на коррупционную схему по продаже залогового имущества - Березкин

Уголовное преследование нардепа Станислава Березкина, членов его семьи и бывших сотрудников компании "Креатив" направлено не на защиту интересов государственного "Ощадбанка", а на реализацию схемы по продаже залогового имущества в интересах третьих лиц.

Такое мнение высказал в интервью "Украинским Новостям" бывший глава наблюдательного совета группы "Креатив" Максим Березкин.

"Кто-то положит в карман "интерес", а детективы получат подтверждение наших якобы преступных намерений. На мой взгляд, именно в этом и заключалась роль НАБУ сначала - обеспечить продажу имущества "Креатива" по заниженным ценам, дать кому-то на этом заработать, а обвинить во всем Березкиных", - заявил он.

В частности, Березкин обратил внимание, что параллельно с громкими уголовными делами началась работа по реализации залогового имущества, которое было предоставлено банку группой "Креатив". Сам кредит был обеспечен достаточным залогом - новым элеватором, введенным в эксплуатацию за два месяца до предоставления кредита. Сегодня же его стоимость искусственно снижается.

"Я не могу утверждать, сознательно или бессознательно, но детективы принимают в этом участие. Судите сами: стартовая цена продажи - чуть больше 6 млн долл при сметной - 22 млн долл по курсу. Репутация СЕТАМ, мягко говоря, неоднозначная. Компании с мировым именем вряд ли примут участие. Особенно, после спектакля с задержаниями и депутатской неприкосновенностью. То есть новый объект продадут не по его реальной цене, а по заниженной. А НАБУ воспользуется этим, чтобы подтвердить, что залог был недостаточным. Чем меньше стоимость продажи актива, тем больший ущерб они смогут на нас повесить", - утверждает он.

Также Березкин обращает внимание, что в данном споре двух хозяйствующих субъектов - банка и предприятия - события сначала пошли не по принятому в таких случаях путем, когда в первую очередь ведутся переговоры о реструктуризации, а если переговоры не дали результата, начинается претензионная работа и реализуется залог.

"Но в нашем случае два года шло следствие замедленное, затем внезапно прозвучали публичные обвинения, подозреваемые успели посидеть в СИЗО, в Парламент поступило представление о привлечении моего отца к уголовной ответственности. Все это в течение месяца. И только после всего этого, 21 ноября, залог выставляется на торги СЕТАМ", - обращает внимание экс-руководитель предприятия.

Также Березкин вспомнил заявление Генерального прокурора Юрия Луценко на заседании регламентного комитета Верховной Рады о том, что если бы кредит был возвращен новыми владельцами компании до конца срока действия кредитного соглашения (2017 год), никаких претензий к бывшим владельцам "Креатива" не было бы.

"Юрий Луценко признал, что нас преследуют за невозврат кредита компанией, к которой я не имею отношения с середины 2015 года. При этом срок действия кредитной линии закончился в январе 2017 года. Это подтверждает то, что НАБУ используется в хозяйственных спорах. Каждый, кто занимается бизнесом, понимает, к каким последствиям это может привести", - резюмировал он.

Как сообщалось ранее, НАБУ и САП расследует уголовное дело о возможной причастности к хищению компанией "Креатив" 20 млн долларов кредита Сбербанка народного депутата Станислава Березкина и членов его семьи. При этом сами Березкіни в 2015 году продали новому владельцу компанию вместе с долговыми обязательствами, в том числе по кредитам, срок погашения которых истекает в 2017 году.

В ноябре Верховная Рада Украины не поддержала представление Генпрокурора Юрия Луценко о снятии депутатской неприкосновенности со Станислава Березкина, признав доказательства ГПУ неубедительными.