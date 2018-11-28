Аутсайдеры Тельцы и везунчики Водолеи: гороскоп на декабрь для всех знаков зодиака

Первая декада декабря у Тельцов явно не заладится. Расходы выстрелят вверх со скоростью космической ракеты, доходы, напротив, устремятся к плинтусу, а люди, которых Телец считал верными друзьями внезапно подставят ему подножку.

Многим знакам Зодиака в 2019 году предстоит встретиться с переменами, а вот приятными они будут или нет, вы можете узнать в гороскопе астролога.

Прогноз публикует from-ua.

Овен

Обилие дел, которое свалится на ваши головы в декабре, слабого духом может и напугать, но не пытайтесь от них увильнуть: именно в этот период будут заложены основы вашего грядущего финансового благополучия.

Гороскоп середины декабря 2018 года пророчит Овнам стойкую, непреодолимую тягу к переменам. Засидевшиеся на месте барашки сорвутся в путешествие, переедут или найдёт себе новое место работы.

В конце декабря сверните все дела и посвятите время семье или попыткам таковую создать. Если упустите шанс, предоставленный вам самой судьбой, обязательно отправитесь на новогоднюю вечеринку рука об руку с любимым человеком.

Телец

Первая декада декабря явно не заладится. Расходы выстрелят вверх со скоростью космической ракеты, доходы, напротив, устремятся к плинтусу, а люди, которых Телец считал верными друзьями внезапно подставят ему подножку.

К середине месяца ситуация стабилизируется. Это будет время примирения всех и вся, так что вам стоит использовать его, чтобы сгладить все существующие конфликты и предотвратить появление новых.

Если Телец поведет себя правильно, к концу декабря не будет знать, куда складывать посыпавшиеся на него подарки. Финансовая кривая резко вильнет вверх, карьера получит неожиданные, но приятные возможности для развития, а отношения расцветут новыми красками. Пользуйтесь моментом!

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Близнецы

Первые недели декабря принесут звездным двойняшкам удачу в любой сфере, так или иначе связанной с дорогой.

Середина месяца станет испытанием на прочность. Обстоятельства и люди будут всячески провоцировать Близнецов поступиться своими принципами, но идти у них на поводу не стоит - утрата самоуважения даром не проходит.

Последние недели декабря наградят Близнецов дырой в кармане и всплеском романтических чувств к новому или старому партнеру. К счастью, на их фоне временные финансовые трудности пройдут почти незамеченным, поэтому наслаждайтесь жизнью и не тревожьтесь по пустякам.

Рак

В первой декаде декабря, и сумеете избежать серьезных ошибок и просчетов. Тратить время на их исправление будет крайне досадно.

В середине декабря 2018 гороскоп пророчит: вас ждет головокружение от успехов и мельтешение в глазах от обилия открывшихся перед вами возможностей. Чтобы не упустить плывущую прямо в клешни удачу, определитесь с приоритетами и начинайте покорять новые вершины, они обязательно сдадутся.

Конец декабря пройдет относительно тихо, ознаменовавшись, разве что, парочкой приятных сюрпризов материального толка. Самое время, сможете не поскупиться на подарки для любимых!

Лев

Начало месяца будет сложным. Внезапно возросшие расходы ударят по кошельку, упавшая на ноль энергия застопорит карьеру, друзья и родные начнут отпускать критические замечания. Затаитесь и просто переждите неудачный период.

Зато середина декабря даст возможность вернуть в нормальное русло все, что пошло не так в ее начале. Это время исправления ошибок и возвращения старых долгов, используйте его по полной.

Третья декада принесет Львам заслуженный отдых. Одиночек ожидают страстные романы, семейных - укрепление отношений, карьеристов - успехи на работе. Вот только финансовая сфера по-прежнему будет доставлять огорчения, поэтому сделайте над собой усилие и не транжирьте деньги.

Дева

Трудолюбивые Девы немало сделали для своей карьеры в предыдущие 11 месяцев, а посему могут с чистой совестью сбавить темпы в начале декабря. Только не сбрасывайте свои обязанности на других, коллеги вам этого не простят и устроят нешуточный разбор полетов.

В середине месяца представителям очаровательного знака следует держать ушки востро. Одно из внешне будничных событий на поверку может оказаться судьбоносным, если только Дева сумеет вовремя это понять и не воспротивится переменам.

Последняя треть декабря имеет два варианта развития событий: кое-кого может сбить с ног депрессия, развившаяся на фоне упадка сил, зато сумевшие удержаться в седле Девы к новогодним праздникам обретут полную гармонию в личной жизни, будь то отношения с любимым, родней или друзьями.

Весы

Держите себя в руках - почувствуете, что не в силах контролировать эмоции, прекращайте спор, иначе пожалеете и вы, и оппонент.

Середина месяца пройдет под знаком перемен. Любое новшество, которое Весы попытаются внести в свою жизнь в это время, судьба только поприветствует, поэтому не откладывайте на будущий год то, что можете сделать уже сегодня.

В последние недели декабря всякий имеет право немножко полениться. Но несущийся на всех парах паровоз под названием "Весы" остановить не так-то просто!

Скорпион

В начале месяца Скорпион вполне может подумать, будто судьба за что-то на него ополчилась. И будет, кстати, неправ - мелкие конфликты, финансовые трудности и недомогания, на которые окажется щедр декабрь, не нанесут звездным членистоногим существенного вреда, разве что настроение подпортят.

Середина декабря подарит одиноким Скорпионам любовь, но с подвохом. Не торопитесь бросаться в объятия шальной страсти, есть риск, что партнёр не до конца честен с вами.

Зато ближе к новогодним праздникам Фортуна прекратит играть со Скорпионом в кошки-мышки и вознаградит его за терпение.

Стрелец

Если Стрелец планирует заниматься недвижимостью - покупать, продавать или снимать себе жилище - лучше не планировать действия в первой декаде декабря. Жирные минусы этой сделки полностью перекроют ее немногочисленные плюсы.

Зато в середине месяца небесные вояки могут расчехлять оружие и бросать вызов любым трудностям, вставшим на их пути. Стены падут, враги с рыданием разбегутся по углам, а Синяя птица сама слетит в подставленную ладонь, лишь бы Стрелец не поленился протянуть ее в нужном направлении.

Последняя декада декабря принесет Стрельцам перемену личного статуса. Одинокие лучники встретят новую любовь, а вот семейные могут и разбежаться с дорогой сердцу женщиной или мужчиной. Не решайте сгоряча. В крайнем случае возьмите тайм-аут в отношениях.

Козерог

В первых же числах декабря Козерогам следует привести в идеальный порядок всю документацию, касающуюся финансов. Вклады, отчеты, налоговые декларации - любая небрежность в этой сфере чревата серьезными неприятностями.

Вторая декада месяца поставит представителей рогатого знака перед сложным выбором. Призовите на помощь разум и интуицию, заставьте их работать в тандеме, и обязательно отыщите верное решение.

В конце месяца кое-кого из Козерогов подкараулит Купидон со своими стрелами. Если не вздумаете бить копытцем в приступах немотивированной ревности, новый союз обещает получиться очень удачным.

Водолей

Начало и середину месяца Водолей проведет, переполненный кипучей энергией. Но начинать новые проекты в это время нежелательно, куда разумнее будет подчистить за собой "хвосты" и привести в порядок текущие дела.

В середине декабря обаяние представителей водяного знака достигнет пика. Если Водолей воспользуется этим с умом, то еще до новогодних праздников сумеет завести пару-тройку друзей и даже заполучить спонсора для будущих проектов.

Конец месяца идеален для дальних поездок и развлечений. При условии, что Водолей станет беречь свое здоровье - даже примитивная простуда, подхваченная в этот период, грозит осложнениями.

Рыбы

Первые дни месяца заставят Рыб сбиться с ног, тем более что настроиться на рабочую волну им будет не так-то просто. Однако, придется: именно в декабре везение будет следовать за представителями хладнокровного знака по пятам, позволяя добиваться любых целей. Только приложите усилия!

Вторая декада месяца окажется не менее успешной в профессиональном плане, хотя в отношениях с любимым человеком могут возникнуть трения. Учитесь правильно расставлять приоритеты и не пренебрегать тем, что действительно цените.

В конце декабря Рыбам поступит заманчивое предложение, но соглашаться на него астрологи не советуют. Чем больше соблазн, тем крупнее проблемы.

Как сообщал УНИАН, астролог составил гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака.